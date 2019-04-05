Конкурентов не останется: Amazon придумала хитрый способ обанкротить Apple и Samsung

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Компания разрабатывает удобный способ распространения своих услуг.

В данный момент беспроводные наушники AirPods от корпорации Apple бьют все мыслимые рекорды по продажам. Купертиновцам удалось хитростью выкрасть идею фирмы Samsung, которая представила свою версию беспроводных «затычек» Galaxy Buds ещё за полгода до выхода их прямого «яблочного» конкурента. Однако, свой продукт эксперты Apple смогли довести чуть ли не до совершенства, что сразу же отразилось на пользовательском спросе на инновационный аксессуар. Похоже, на фоне успеха своих прямых конкурентов компания Amazon придумала хитрый способ обанкротить Apple и Samsung, взяв на вооружение разработки обоих «оппонентов». Недавно прессе стало известно, что Amazon работает над созданием своей версии беспроводных наушников для повседневного использования, которые будут кардинально отличаться от своих рыночных аналогов. Детище Apple позволяет пользователю взаимодействовать с виртуальным помощником Siri, а новинка от Amazon сможет помочь в управлении целой системы «умного» дома во главе с ассистентом Alexa.

С помощью таких наушников пользователи смогут заказать еду, инструменты, технику и другие товары, управлять освещением в доме, а также бытовыми приборами, даже не пошевелив пальцем. Напомним, в прошлом Amazon пыталась расширить своё влияние на рынке за счёт продаж собственного смартфона, заточенного под использование уникальных сервисов фирмы. Если новые наушники действительно будут пользоваться спросом и люди поймут, что данный аксессуар является шагом в будущее, то у Amazon попросту не останется конкурентов, ведь даже сейчас прибыль Apple и Samsung неумолимо падает, а американский гигант планомерно реализует свою стратегию по завоеванию мирового рынка.