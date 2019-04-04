Новых iPhone не будет: Apple пытается уйти от банкротства экстренным снижением цен

Сегодня, 19:04

Компания теряет уйму прибыли из-за низких продаж слишком дорогих смартфонов.

Когда-то корпорация Apple смело завышала ценники на свою фирменную продукцию, зная, что её инновационные разработки всё равно будут раскупать, словно горячие пирожки. Последние пару лет ситуация на мировом рынке для купертиновцев значительно ухудшилась из-за конкурирующих брендов, которые выпускают продукты практически того же уровня качества с вдвое, а иногда и втрое меньшей ценой. Создаётся впечатление, что Apple пытается уйти от банкротства путём экстренного снижения цен, ведь компания недавно урезала цены на массу своих разработок. Подешевели не только Lighning-кабеля и прочие аксессуары, но и все iPhone, продающиеся в Китае, умные «яблочные» колонк Apple Home Pod, а также весьма востребованные SSD-накопители для сборки компьютеров MacBook Pro. Кроме того, аналитики прогнозируют дальнейшее снижение цен на абсолютно всю технику, производимую корпорацией, просто физически не способную справиться с низкими продажами на фоне рыночного процветания более дешёвых китайских компаний-производителей.

Существует вероятность, что новых моделей iPhone, которых фанаты Apple с нетерпением ждут каждую осень, вовсе не будет, так как производство инновационных устройств обходится компании с каждым годом всё дороже, а продажи фирменных смартфонов лишь падают из-за соответствующего повышения их стоимости. К тому же «яблочные» эксперты могут попросту сосредоточить всё своё внимание на развитии сервиса Apple TV+, сотрудничать с которым уже согласились кинозвёзды первой величины. Единственным вариантом, при котором Apple сможет сохранить популярность на рынке, является кардинальное снижение цен, хотя бы до уровня ближайшего соперника корпорации – Samsung, но даже такой шаг будет стоить компании миллиардных убытков.