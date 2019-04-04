От дизайнера Олимпийского факела: В Lenovo показали коробку от смартфона Z6 Pro

Сегодня, 17:50

Китайская компания готовится выпустить свой новый флагман в этом месяце. Пока смартфон Lenovo Z6 Pro ожидает старта, интерес гаджетоманов постепенно подогревается. Сегодня концерн презентовал коробку, в которой устройство отправится на витрину.

Нынешний месяц объявлен месяцем премьер в мире гаджетов. Китайская компания Lenovo не собирается отставать от конкурентов, и готовит к продаже свой новый смартфон Z6 Pro. Постепенно появляются анонсы различных возможностей флагмана, а сегодня мир смог увидеть коробку от смартфона. По словам представителя Lenovo, футляр разрабатывал известный китайский дизайнер, создавший Олимпийский факел Xiangyun для Пекина-2008.

Пользователи уже успели оценить коробку для смартфона Lenovo Z6 Pro. Многие посчитали ее достаточно симпатичной. Упаковка к китайскому флагману выполнена в темных оттенках серого цвета. На внутренней части видно большой силуэт цифры «шесть» и название смартфона, оформленное оранжевым цветом. Внешняя часть коробки от дизайнера Олимпийского факела имеет более темный оттенок, с диагональной полосой, образующей последнюю букву латинского алфавита посередине, и надписью «LENOVO Z6 PRO». Но в любом случае, какой бы красивой не была оболочка, поклонники Lenovo ждут с нетерпением сам гаджет, чтобы оценить его возможности.