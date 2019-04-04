Провальная мажорская мыльница: Новые наушники от Apple назвали фиаском 2019 года

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Иностранные издания не оценили новые беспроводные наушники Powerbeats Pro от Apple. Похоже, гаджет получит звание «провальная мажорская мыльница».

На днях Apple представила свою новинку - наушники Powerbeats Pro. В России купить данный гаджет пока нельзя, однако за рубежом уже успели оценить его, назвав фиаском 2019 года. После такой оценки они вряд ли будут иметь огромный успех в нашей стране.

Перейдём непосредственно к минусам. Первый и самый значимый, это естественно цена. Казалось бы, сколько могут стоить беспроводные наушники, в Apple уверенны, что 18 990 рублей.

Всё бы ничего, если бы это был их единственный минус. Американское издание «The Verge» назвало одним из главных минусов огромный кейс для зарядки. То есть в карман его положить не выйдет, носить придётся в сумке или рюкзаке. Также наушники не поддерживают беспроводную зарядку, а уровень батареи можно посмотреть лишь на iPhone. За такую цену разработчики могли бы немного и постараться.

Также есть сомнения по поводу водонепроницаемости наушников. Компания уверяет, что они выдерживают пот и похожую влагу, но не говорится смогут ли они работать в более агрессивных условиях.

Из плюсов было названо то, что наушники могут работать около 10 часов без подзарядки, можно пользоваться «Привет, Siri» не заходя в iPhone. Также есть дополнительные насадки разных размеров, для тех кого не устраивают стандартные дужки.

Слабенький набор плюсов, как для наушников за 19 тысяч рублей.