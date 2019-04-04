Понты грозят опасностью: В новых Xiaomi найдена критическая уязвимость из-за Wi-Fi

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Выпущенные с 2018 года смартфоны в зоне риска, ведь злоумышленники могли использовать гаджеты дистанционно, без ведома владельца. А в это время Xiaomi отмалчивалась. Точку поставили эксперты антивирусной компании Check Point Research.

Компания-производитель смартфонов Xiaomi вновь оказалась в центре скандала. Только месяц назад все обсуждали «прогон» со светодиодной вспышкой на новых телефонах Xiaomi Mi 9, а теперь понты компании вовсе грозят ей серьёзной опасностью. В новых Xiaomi найдена критическая уязвимость из-за Wi-Fi. Примечательно, что не сама компания-производитель предупредила покупателей об этом, а эту ответственную миссию взяли на себя эксперты антивирусной компании Check Point Research. По их словам, в телефонах Xiaomi найдена критическая уязвимость из-за Wi-Fi, и это открывает двери мошенникам к приватным данным пользователей. Если учесть, что компания Xiaomi имела около 8% от продаж гаджетов в 2018 году, то есть вероятность, что в числе обманутых клиентов могут оказаться миллионы людей.

Почему компания самостоятельно не раскрыла эту сложную ситуацию перед клиентами понятно, ведь терять прибыль всегда нелегко. На данный момент трудно предвидеть развитие событий, ведь много исков к компании могут адресовать обманутые потребители, которые могли пострадать из-за уязвимости WI-Fi.