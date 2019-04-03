Сломанный iPad Mini починить невозможно - Эксперт

Вчера, 21:48

Всем известная компания Apple создала обещанный iPad Mini, к сожаления неремонтопригодный.

В планшет встроен чипсет A12 Bionic и 3 гигабайта оперативной памяти, что обещает долгие годы пользования. Согласно источнику iFixit, большая часть запчастей планшета зафиксирована клеем. Чтобы добраться до внутренних запчастей придется постоянно греть корпус феном. На клею держится и логическая плата, из-за чего нужно нагревать все электрические компоненты, что крайне не желательно.

Если на планшете сломается основная кнопка «домой», или датчик отпечатка пальца, то придется менять весь экран. Специалисты рассказали и о замене аккумулятора – если произойдут проблемы в работе аккумулятора, то нет смысла идти в сервисный центр, устранить проблему будет невозможно.

На планшете найден и достойный плюс, все винты можно открутить одной отверткой, которая есть в каждом доме.

Теперь стало известно, почему Apple меняет сломанную технику на новую. Причина проста, iPad получил всего 2 балла за ремонтопригодность, и в любом сервисе не подлежит к ремонту.