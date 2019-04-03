Крошка вместо моноблока: Apple впустит мини iPhone XR с панелью AMOLED Y-Octa от Samsung

Вчера, 21:40

Миниатюрную новинку с флагманским дисплеем «яблочная» компания обещает представить миру уже в 2020 году.

Apple планирует внести кардинальные изменения в линейку своих iPhone. Вместо обещанного в этом году моноблока iPhone SE2 смартфонов выйдет крошка iPhone XR. Причем выпустит корпорация это мини-чудо с панелью AMOLED Y-Octa от Samsung. Что касается остальных устройств, то и размеры не будут кардинально отличаться iPhone XS и XS Max.

Итак, о новинке уже известно, что диагональ экрана будет всего 5,42 дюйма, что заметно меньше ее «современников». Однако, это может порадовать некоторых эстетов, которым поднадоели громоздкие «лопаты».

Экран AMOLED Y-Octa от Samsung хорошо себя показал во флагманах Galaxy S8 и S9, и хотя корейцы отказались от него в пользу Dynamic AMOLED для Galaxy S10 ради дырки под фронтальную камеру, претензий к предшественнику предъявить не за что.

Главная фишка Y-Octa - емкостный сенсорный слой, встроенный непосредственно в матрицу AMOLED, что придало конструкции легкость и тонкость. Кроме того, не стоит забывать, что такой экран позволят делать смартфоны гибкими, что сейчас актуально. Есть мнение, что именно это и привлекло производителя iPhone.