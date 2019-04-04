Ребёнок никогда не заплачет: Эксперты назвали 12 незаменимых гаджетов для мам

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В первый месяц после рождения ребенка, молодая мама нуждается в такой же заботе, как и новорожденный.

Однако рассчитывать на помощь близких приходится далеко не всем и женщины доводят себя до эмоционального и физического истощения. Эксперты провели анализ и назвали 12 незаменимых гаджетов для мам.

Для тех, у кого проблемы с лактацией, поможет молокоотсос, который подходит для ежедневного использования.

Небезопасно использовать стеклянный градусник для малышей. В таком случае отлично подойдет соска-градусник.

С электронным переводчиком ребенок никогда не заплачет. Прибор способен анализировать причины плача: боль, стресс, голод, сонливость, скука. Совместно с переводчиком рекомендуется приобрести «умный» ночник. Такой гаджет включается автоматически при первых всхлипываниях малыша.

Молоко и вода всегда должны быть теплыми, для этого подойдет подогреватель бутылочек. Дети крайне подвержены инфекциям (стоматит, гастроэнтерит), во избежание достаточно обзавестись стерилизатором для бутылочек. Светодиодная противовирусная соска – хороший гаджет для профилактики и лечения гриппа, ОРВИ, а также лор-заболеваний. Детский назальный аспиратор, может за секунды избавить малыша от накопившейся слизи. Новой «игрушкой» для ребенка станет термометр для воды – водонепроницаемый гаджет с развлекательной функцией.