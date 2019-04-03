Глобальный хаос наступит внезапно: 6 апреля GPS-устройства выйдут из строя

Сегодня, 16:05

Технологический апокалипсис взорвёт не только гаджеты, телефоны, спутники и адаптированные под GPS самолёты, но и людей, которые перестанут осязать время.

Разговоры о нападении роботов на человеческую расу уже не один год будоражат сознание людей. Интерес к разработкам универсальных машин не прекращается, и с годами наращивается возможность создания обслуживающего персонала из железа и «умных» роботов для нужд человека. Но, уже 6 апреля ситуация может резко измениться и люди станут заложниками технологического апокалипсиса. Глобальный хаос наступит внезапно, ведь именно 6 апреля истекает очередной этап работы системы Week Number Rollover. Она активно используется для передачи GPS точного времени и даты, которыми пользуется весь мир. Одна только особенность есть у этого налаженного механизма, ведь при составлении точной даты можно использовать данные максимум о 1024 неделях (около 19,7 лет). Этот новейший «оптимизатор часов» был введен в эксплуатацию 6 января 1980 года. Но уже 21 августа 1999 года, система GPS достигла перехода на 1024 неделю и вернулась к нулевой неделе, начав заново считать время. Этот коллапс стал одним из самых незапланированных и исказил работу многих учреждений, предприятий, но самое главное гаджетов, ведь в основании каждого смартфона есть GPS. Второй громадный сбой Week Number Rollover состоится именно 6 апреля 2019 года. GPS-устройства выйдут из строя и смогут не только оставить людей за гранью возможностей, но и реально поработить человечество.

Смартфоны первыми ударят по деятельности людей, ведь ориентация по времени гаджета, это нормальная практика, поскольку много людей даже часы не используют из-за наличия телефона. 6 апреля GPS-устройства выйдут из строя, и Земля окажется в руках не пришельцев, а созданных человеком нанотехнологичных разработок. Естественно, говорить о глобальной угрозе для людей никому не выгодно, но всё же остается три дня до глобального сбоя, о котором стоит знать.