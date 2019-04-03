Лучшие из лучших: AnTuTu назвал рейтинг самых быстрых смартфонов в мире

Сегодня, 13:05

Специалисты назвали несколько смартфонов, которые по итогам марта набрали больше всего балов в рейтинге AnTuTu. По сути это лучшие из лучших на сегодняшний день.

Напомним, что AnTuTu - это программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов. Создали её китайские предприниматели, но её рейтингам и результатам тестирования доверяют во всём мире.

Первое место в данном рейтинге занял Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, набрав наибольшее количество балов. Стоит добавить, что объём оперативной памяти тут не сыграл большой роли и 8Гб и 12Гб набрали примерно одинаковое количество балов. AnTuTu назвал его лучшим на сегодняшний день.

С небольшим отрывом второе место занял Vivo iQOO Monster, «недотянув» примерно 6000 балов. Далее идут Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10, Vivo iQOO, Lenovo Z5 Pro GT, Nubia Red Magic Mars, Honor V20 и Huawei Mate 20 X.

По сути, этот рейтинг самых быстрых смартфонов является своеобразной подсказкой для пользователей, которые сейчас хотят приобрести смартфон и находятся в раздумьях.