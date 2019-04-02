Вслед за Google: Microsoft объявляет о закрытии своего книжного интернет-сервиса

Вчера, 22:22

Произойдет конфискация библиотек пользователей в связи с принятым решением.

Вслед за Google компания Microsoft объявляет о закрытии своего книжного интернет-сервиса и изымает каждое произведение у юзеров, которое клиент приобрел с 1 июля. Пользователям обещают возместить ущерб. Каким образом IT-гигант собирается это сделать не сообщается. Множество книг виртуального сервиса Google станут недоступными. Проблема подобного рода может возникнуть из-за отсутствия лицензии на программное обеспечение.

В итоге издательская индустрия готова уничтожить чувство подлинной ценности литературных произведений, заявляют представители корпорации. Всего несколько лет назад Microsoft рассматривала торговлю книгами в качестве ключевой ниши для компании. Сейчас ситуация изменилась кардинально. В 2012 году Microsoft вложила 300 млн долларов США в развитие фирмы Nook Media Barnes & Noble. Данная организация занималась оцифровкой студенческих работ. Партнерство компаний прекратилось в 2014 году. После этого и возникли проблемы в книжных интернет-сервисах Microsoft. Предшественником редмондсокго гиганта стала Google.

Причиной закрытия книжного сервиса Microsoft являются DRM-блокировки – программные средства защиты авторских прав. Технология возникла в цифровую эпоху и предназначена для отстаивания интересов создателей произведений.