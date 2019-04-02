Долгожданный iPhone SE 2 будет представлен в 2020 году - инсайдер

Вчера, 20:24

Главный инсайдер «яблока» поделился интересной информацией. По слухам, в 2020 году выйдет новая модель iPhone. По его словам, ещё рано рассуждать о дизайне, но есть информация, что он будет оснащён OLED-дисплеем.

Известно, что анонс iPhone SE 2 фанаты очень ждали на презентации Apple, которая состоялась 25 марта. Однако среди новинок, многие из которых удивили общественность, долгожданный смартфон не был представлен. Поэтому пользователи теперь возлагают надежды на летнюю и осеннюю презентации. Однако сегодня Крис Смит опубликовал на своей странице в Twitter информацию о том, что iPhone SE 2 будет представлен в 2020 году.

По предварительной информации, компания Apple оснастит новые модели iPhone OLED-дисплеем. Это технология, которая уже используется в производстве многих современных гаджетов. Известно, что в LCD-дисплее пиксели подсвечиваются, тогда как в OLED-дисплее они излучают собственный свет. С помощью данной технологии компания сможет усовершенствовать дизайн одного из своих самых бюджетных моделей. Хотя OLED-дисплей будет одним из самых дорогостоящих компонентов.

Основные характеристики пока неизвестно, однако, по словам инсайдера, сам экран на мобильном устройстве станет больше. Это произойдёт за счёт уменьшения рамок и увеличения дисплея. Насколько известно, пока что «яблоко» не планирует полностью отказываться от рамок, но постепенно идёт именно к этому. По слухам, безрамочный дисплей будет только у iPhone 12.

Также инсайдер сообщил, что, наряду с iPhone SE 2, компания представит и другие новинки, которые должны стать преемниками iPhone XS, XS Max и XR. При этом есть некоторые сведения относительно размеров их дисплеев. Предположительно, они будут находиться в диапазоне от 5,42 до 6,67 дюймов.