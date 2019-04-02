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В новых смартфонах компании Apple ёмкость аккумулятора станет на 25% больше, чем в предыдущих моделях.

iPhone-2019 получит увеличенную батарею для победы над Samsung Galaxy S10+, говорят инсайдеры. Между двумя производителями мобильных устройств ежегодно проводятся негласные соревнования. Каждая компания хочет доказать, что её продукция надежнее и более конкурентоспособна. Ежегодно в сентябре Apple устанавливает новую планку для своих гаджетов. Samsung тоже старается не отставать от соперников. Южнокорейская корпорация выпустила премиальную серию Galaxy в надежде обыграть конкурентов на рынке смартфонов. На данный момент Galaxy S10+ «живут» дольше iPhone XS Max. Дабы догнать соперника Apple собирается значительно увеличить емкость питающих батарей новых моделей смартфонов.

Эксперты ради сравнения iPhone XS Max с Galaxy S10+ провели тестирование. Испытания показали, что без дополнительной подпитки дольше на один час держится продукция Samsung. После чего в Apple объявили о желании увеличить ёмкость аккумулятора новых моделей. Похоже «яблочный» гигант идёт на такой шаг ради полной победы над конкурентом. Из iPhone-2019 хотят сделать лидера продаж, а ставку делают на отличные технические характеристики и время автономной работы.