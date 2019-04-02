Губительный конвейер: в Москве в 2020 году запустят производство роботов-манипуляторов

Сегодня, 16:05

Россия не отстаёт от ведущих стран и налаживает серийное производство роботов. Однако так ли это хорошо, как кажется на первый взгляд. Многие эксперты видят огромную потенциальную угрозу.

Сегодня стало известно, что компания Aripix Robotics и Центр промышленной кооперации запускают проект в технопарке «Мосгормаш» в Москве. Сутью этого проекта станет производство роботов в промышленных масштабах. Известно, что проект уже получил около 40 предварительных заказов от различных компаний. Полностью разработчики запустят его уже в 2020 году.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин отметил, что технопарки стали отличной базой для старта высокотехнологичных производств. Он уверен, что производство роботов-манипуляторов поставит страну на новые рельсы развития и сможет обеспечить взаимодействие между наукой, разработчиками и производственными компаниями.

Однако не все аналитики уверены в успехе. Многие подчеркивают, что проект – это губительный конвейер. В прошлом году стало известно о том, что Китай начал точно такой же проект. При этом разработчиков не пугают даже случаи выхода техники из-под контроля, которые уже неоднократно были зарегистрированы. Создатели уверены, что роботы-помощники будут пользоваться очень большим спросом у покупателей, а потому стремятся быстрее всех занять эту пока свободную нишу на рынке.