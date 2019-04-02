До Samsung далеко: Huawei P30 Pro почти во всём проигрывает Galaxy S10+

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Качество съёмки - единственное весомое преимущество китайского аппарата.

Как только смартфон Huawei P30 Pro наводнил полки магазинов, тысячи специалистов поспешили столкнуть его лоб в лоб с лидерами мобильного рынка, одним из которых является недавно вышедший Samsung Galaxy S10+. Эксперты с портала Droider.ru установили, что внешне новое творение Huawei очень похоже на смартфон от Samsung, за исключением задней панели устройств, где камеры P30 Pro установлены вертикально, а не горизонтально. В плане безопасности устройств оба смартфона получили бонусные баллы за наличие влаго- и пылезащиты, а также за наэкранный дактилоскопический сенсор для считывания отпечатков пальцев. Китайский флагман сумел обойти своего именитого соперника разве что по качеству съёмки, ведь P30 Pro делает невероятные снимки в условиях плохой освещённости, чего нельзя сказать о Galaxy S10+.

Однако, на этом явное первенство гаджета Huawei уходит на второй план, ведь его фронтальная камера уже не может соперничать с двойной «фронталкой» S10+, делающей более качественные фото с эффектом боке. Кроме того, P30 Pro не способен похвастать стереозвуком и наличием 3,5-мм разъёма для наушников, что обязательно станет существенным минусом для многих любителей музыки. Оба смартфона работают на фирменной графической оболочке, установленной поверх ОС Android 9.0, но разработка китайских программистов показалась экспертам слишком устаревшей и малофункциональной.