Джобс не одобрил бы: Новые iPhone превратятся в огромные «лопаты» из-за реверсивной зарядки

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Компания из Купертино старается не отставать от своих конкурентов по функционалу смартфонов.

Вскоре поклонников «яблочной» техники порадуют новые iPhone, которые на ежегодной основе появляются на полках магазинов. Однако, обновлённые устройства от Apple в этот раз могут разочаровать многих пользователей, ведь некогда элегантные смартфоны, судя по всему, превратятся в огромные «лопаты» из-за наличия реверсивной зарядки. Прорывную технологию представили ещё в прошлом году с выходом Huawei Mate 20 Pro, а недавно реверсивной зарядкой похвастался ещё и флагманский Samsung Galaxy S10+. Уже сейчас многие инсайдеры утверждают, что новый аппарат корпорации Apple обзаведётся этой инновацией, что неизменно скажется на его размерах. Дело в том, что для установки в смартфон реверсивного блока зарядки необходимо существенно увеличить плату устройства и ёмкость его батареи.

Последним смартфоном, над которым работал Стив Джобс, был iPhone 5 с диагональю дисплея всего в четыре дюйма. С выходом новых «яблочных» гаджетов многие стали критиковать корпорацию под началом Тима Кука за потерю индивидуальности и подражание китайским «лопатам». Действующий флагман компании из Купертино iPhone XS Max может похвастаться экраном на 6,5 дюйма, что практически делает его фаблетом, поэтому сложно даже представить, как будет выглядеть новый смартфон от Apple. Купертиновцы вплотную приблизились к полной безрамочности своих устройств, поэтому увеличение корпуса iPhone скажется и на росте диагонали его дисплея. Вероятно, Стив Джобс не одобрил бы подобные метаморфозы устройств, ранее выделявшихся на рынке за счёт индивидуального дизайна и авторского подхода к инновациям, так как в последнее время создаётся впечатление, что Apple хочет угодить всем и сразу, думая лишь о прибыли.