Вчера, 22:13

Двойную партию ведёт, похоже, американский разработчик компьютерных игр.

Западные издания сообщают, что компания Valve втихаря анонсировала выпуск собственного VR-оборудования, хотя раньше заявляла о совместном проекте с тайванской фирмой по производству смартфонов HTC. Выходит, когда речь идет о больших деньгах, бизнесмены не думают о компаньонах. Для аналитиков стала полной неожиданностью новость о самостоятельном выпуске организацией Valve оборудования виртуальной реальности. Разработчик игр очень расплывчато заявил о реализации VR-проекта. Датой выхода оборудования называют май текущего года.

Издание The Verge пишет, что инженеры Valve работают над созданием широкоугольных камер, способных сгладить все неровности помещений. Именно их намерены использовать в оборудовании для виртуальной реальности. Инсайдеры говорят, что Valve впервые представит собственное VR-оборудование в шутере Half-Life 3. Стоит отметить, до сих пор ведутся споры о том, собирается ли компания выпускать новую версию игры или всё останется только на уровне слухов.

Предполагается, гарнитура будет ориентирована на online-сервис по распространению цифровых игр Steam. Однако Valve должна оставить возможность подключения VR-платформы с Oculus Rift и существующим аппаратным обеспечением HTC Vive.