Олдфаги оценят: Классическая приставка Sega Genesis возвращается в продажу

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Скандал с лутбоксами от Electronic Arts (EA) подкосил репутацию, но Sega выпускает проверенную систему в современном исполнении с USB-портами для джойстиков и сражений Соника, Castlevania: кровные линии и, возможно, Super Metroid и Metal Slug. Всего за $80 ностальгия должна стереть все провалы компании, возродить или потопить её в будущем.

Японская компания Sega решила «тряхнуть стариной» и сообщила о масштабном переиздании своего козырного и любимого миллионами продукта. Классическая приставка Sega Genesis возвращается в продажу. Олдфаги по достоинству оценят современный дизайн новинки ведь, гаджет выглядит, как 30 лет назад, но при этом сделан с учетом достижений современных технологий. Подтверждением этого стало наличие USB-портов для джойстиков. Среди главных новшеств от Sega можно назвать приемлемую цену - $80 и возможность получить около 40 крутых игр. Не секрет, что львиную часть прибыли Sega получает от компании от Electronic Arts (EA). Но последний скандал с лутбоксами в игре Star Wars: Battlefront 2 стал ударом для игроманов. Суть заключалась в том, что игровой процесс рассчитан на определенное количество подсказок-бонусов, но по подсчетам игроков, 85 лутбоксов в Star Wars: Battlefront 2 унизительно мало. Чтобы получить больше бонусов и акций для продвижения персонажей нужно вложить дополнительные деньги, то есть вновь тратиться. Именно эта несправедливость заставила поклонников Sega критиковать Electronic Arts (EA) и молить о выпуске Sega Genesis.

Может быть просьбы «трудящих» были услышаны или же японская компания последовала примеру Nintendo, которая аналогично выпустила NES Classic Edition в конце 2016 года. Тогда миниатюрная консоль сразу же стала хитом, быстро прибавила очки разработчикам. Только есть и плохая новость для олдфагов, которые помнят старую Sega. Sega Genesis не будет выпущена в течение нескольких месяцев, а официальная дата запуска состоится 19 сентября 2019 года. Опять же, 40 игр будут поставляться с Sega Genesis Mini, но Sega с любопытством решила, что обнародует полный список в четыре постепенных этапа, вероятно, в попытке создать и поддержать волнение для предстоящего запуска. Тем не менее, 10 игр, которые Sega уже подтвердила, будут частью запуска.

В итоге, станет ли попытка японской компании возродить свою былую славу с помощью Sega Genesis, или же придётся сделать что-то более новое, неизвестное и интригующее, покажет время, а точнее осень 2019.