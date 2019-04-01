Huawei совершил ошибку: Складные смартфоны живут 2 года и стоят непомерно дорого

Вчера, 19:59

После выхода Samsung Galaxy Fold, Huawei бросил вызов сопернику и выпустил Huawei Mate X.

Новинка стала первым складным смартфоном в истории компании. Телефон сразу же завоевал внимание пользователей и был признан самым привлекательным на сегодняшний день.

Однако разработчики Huawei совершили ошибку. В недавнем интервью, директор Huawei Ричард Ю заявил, что на флагманском уровне, уже через два года, половина устройств может быть складной.

Однако отвечая на вопрос о стабильной работе телефона, Ричард Ю дал ему 2 года. Также директор признал, что его первая попытка слишком дорога, но и производство таких устройств не дешевое. По этим причинам новинка не пользуется спросом на рынке, а ее тираж составил всего 200 тысяч экземпляром.

Тем не менее, Ю считает, что стоимость значительно сократится со временем. По его словам, уже через два года, складные телефоны будут иметь цену, аналогичную нынешним флагманским телефонам.

Все это вызвало у людей недоумение, и они заподозрили разработчиков в хитром плане. Возможно это специальный форм-фактор, который приведет смартфоны к частой поломке, а значит и к дальнейшему ремонту, ведь покупать новый телефон слишком дорого, тем более если к 2021 все они будут складными.