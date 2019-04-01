Не 1 апрельская шутка: Google подготовил мощное обновление для Gmail

Вчера, 16:11

В честь 15-летия Gmail компания Google подготовила мощнейший апдейт своего сервиса, который по обещанию разработчиков теперь будет «летать».

15 лет назад Google запустил свою электронную почту, некоторые пользователи не сразу поняли, что это не 1 апрельская шутка. А теперь Gmail один из самых лучших продуктов компании. И сегодня Google подготовил мощное обновление для него.

В Gmail появился сервис Smart Compose, который похож на режим Т9, и сейчас он доступен на всех устройствах Android. Помимо английского языка он теперь поддерживает французский, итальянский, испанский и португальский язык. В планах есть запуск русского.

А ещё появилась очень интересная функция, теперь перед отправкой письма появляется выпадающее меню, позволяющее отправить письмо в назначенное время, то есть по сути это отложенная отправка писем.

Так же к письму теперь можно прикладывать опрос, комментарии получателей к документу, расписание для важных событий (встреч, конференций). Появилась функция «приоритетный отправитель», позволяющая закреплять письма от определённых отправителей над всеми остальными, чтоб они не терялись.

Как уверяют разработчики, теперь сервис начал лучше фильтровать спам и обещают, что в общем он начнёт работать гораздо быстрее.