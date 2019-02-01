Компания Apple начала блокировать приложения Google на своих устройствах

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Google не может тестировать свои приложения на устройствах системы iOS.

В свете последних событий компания Apple приняла жесткие меры в ответ на нарушение Google в использовании бизнес-сертификата. Большинство приложений компании Google, такие как Google Maps и Gmail, перестали нормально функционировать на телефонах с системой iOS компании Apple. Кроме этого, была нарушена работы приложений в бета-версии, ещё не выпущенных.

Представитель компании Google заявил в последнем своём заявлении, что компания начала на данный момент переговоры с Apple, чтобы решить этот вопрос. Блокирование некоторых корпоративных приложений стала для Google большой проблемой. В это же время Apple молчит по поводу своего решения ситуации.

Apple заблокировала сертификат разработчика Google после того, как компания деактивировала свое приложение Screenwise Meter, которое было разработано для мониторинга того, как люди используют свои iPhone. Компания Google решила тогда воспользоваться некоторыми преимуществами бизнес-программы сотрудничества с Apple. Данная программа в первую очередь позволяет распространить приложения компании внутри Apple.

Компания в предыдущем заявлении об удалении сертификата Facebook предупредила, что «любой разработчик, который использует свои бизнес-сертификаты для того, чтобы увеличивать количество пользователей приложений среди потребителей системы iOS, будет их лишен». Apple стала четко придерживается своих корпоративных правил и применяет их в равной степени ко всем приложениям, типа, Facebook, Google и, возможно, станет ограничивать другие компании, которые нарушат правила Apple.