Apple показывает Facebook, кто имеет власть в споре приложений

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Исполнительный директор Apple Тимоти Д. Кук, заявил, что Facebook нарушил свои правила. В социальной сети начали публично распространять исследовательское приложение, которое было одобрено только для внутреннего использования.

Руководство компании Apple следит за соблюдением авторских прав и не прощает ошибок никому. Так, 30 января сотрудники Facebook обнаружили, что они не могут выполнять даже самые основные рабочие задачи - их календари не работали, также не были карты кампуса, которые помогают людям найти своих сотрудников. Они не смогли проверить последний график движения автобусов в Facebook.

Такая неприятность произошла из-за того, что такие функции работают на внутренних, специально созданных для Facebook приложениях для iPhone - и Apple закрыла их все. Такую информацию распространили девять сотрудников компаний, которые просили не называть своих имен с целью безопасности, ведь они не имели права распространять такую информацию.

Сообщается, что такая ситуация возникла в результате спора после нарушения прав сотрудничества между компанией Apple и Facebook. Именно сотрудники социальной сети нарушил правила «яблочной» корпорации и публично распространили исследовательское приложение, которое позволяло ему отслеживать активность пользователей в Интернете. После того, как специалисты Apple обнаружила такое вопиющее нарушение, они моментально аннулировали специальный доступ Facebook к приложениям и обновлениям, которые работают на его программном обеспечении iPhone. Кроме этого, социальная сеть будет вынуждена выплатить штрафные санкции в крупном размере. За совершение таких противоправных действий, социальная сеть понесет наказание в виде штрафных санкций.

Теперь такая же угроза нависла над Google. Как пишет The Verge, у поискового гиганта с 2012 года работает аналогичная программа по сбору пользовательской информации через приложение Screenwise Meter. Вместо денег, Google вознаграждает пользователей подарочными картами, в обмен получая практически неограниченный доступ к приватной информации.