IPhone с 3 камерами оказался «днище»: Apple вслед за Samsung и Huawei ждёт провал

Сегодня, 11:55

Новый дизайнерский компромисс от Apple ждёт клиентов iPhone XI.

Судя по всем рендерам, новый iPhone будет с 3 камерами. Также из надёжных источников известно, что смартфон уже проходит тестирование в лабораториях компании. Таким образом, американские инженеры сделали, что то наподобие Huawei или Samsung с тремя камерами, только дороже. Всё же эксперты в один голос утверждают, что это будет успех и в дальнейшем стоит ожидать перемены от всех производителей, так как снимки тройной камеры на порядок лучше, чем у обычной. Однако, компания Google Pixel доказывает потребителям, что им достаточно одной камеры для создания качественных фотографий и что в её смартфонах только такие камеры. По оценке DxOMark, камера набрала 89 очков и является лучшей.

Многие стали «тролить» Samsung и Huawei за их тройной объектив, а теперь ещё и Apple оказался «днище». Главы американского бренда замерли в ожидании ждёт ли их успех или вслед за Samsung и Huawei будет провал. Пока клиентам не очень «заходит» новомодный дизайн тройной камеры и большую надёжность вызывают смартфоны с классической одной камерой. Однако, если мировым компаниям удастся доказать, что будущее именно за телефонами с 3 камерами, то клиентам ничего не останется, как выкинуть старое и принять новое.