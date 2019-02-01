«Какая боль»: Крик души владельца iPhone X поддержали в сети

Сегодня, 09:12

На одном из форумов Reddit, на странице неофициального сообщества по обсуждению продукции и софта компании Apple, была обнаружена тема форума, которую можно назвать как «крик души».

«Скучаете ли вы по TouchID?», - задался вопросом один из авторов беседы, сопровождая это тем, что последние модели продукции Apple, такие как IPhone X и XS, имеют ряд недостатков, основным из которых является отсутствие TouchID, имевшийся в предыдущих моделях, и по мнению самих пользователей, был гораздо удобнее пришедшего на его замену FaceID.

К счастью самого автора, он сыскал поддержку среди участников беседы, в ходе которой были выявлены недостатки нового метода разблокировки девайса.

Пожалуй, единственной из положительных черт в изменениях способа разблокировки пользователи форума посчитали, что FaceID позволяет пользоваться телефоном без перчаток. Из минусов можно отметить, что недочетом является невозможность телефоном распознания лица владельца под некоторыми углами, как пишет пользователь, под ником mda2001, что для него является проблемой тот факт, что он постоянно пользуется маской, имеет затруднения в использовании смартфона даже лежа в кровати. Другие комментарии варьируется в разных интерпретациях, но все сводится к общему знаменателю – отсутствие поддержки данного апгрейда, по словам членов сообщества, они предпочли бы заново приобрести IPhone 8, или заново перейти на IPhone 6 Plus.