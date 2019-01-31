Microsoft не удалось «втюхать» новые компьютеры – Пользователи Windows 10 отказались обновлять систему и замедлять свои ПК

Вчера, 23:51

Люди массово решили не устанавливать обновления операционной системы, которые не улучшают, а только ухудшают работу компьютера. Компания специально выпускает ОС с «багами» и недоработками, чтобы юзеры тратили деньги на новые устройства.

В 2018 и 2019 годах тенденция на современном рынке технологий такова, что люди буквально отказываются покупать новые компьютеры и обновлять своё старое железо. Их устаревших по современным меркам устройств достаточно, чтобы совершать самую простую работу, вроде печатанья текста и редактирования фотографий, а также сёрфинга в интернете. Это всё привело к упадку продаж компьютеров по всей Земле, и соответственно упадку продаж операционных систем Windows 10 от Microsoft.

Таким образов, в компании уже давно составили стратегию по созданию и продвижению обновлений для ОС, которые не только предоставляют новые функции, но и буквально «тормозят» работу устаревших ПК. Вместе с этим, в Microsoft отказались от поддержки менее требовательной Windows 7, буквально заставляя людей купить новый компьютер и новую операционную систему.

Как бы то ни было, недавняя опубликованная статистика показала, что «втюхать» новые компьютеры Microsoft так и не удалось. Пользователи Windows 10 буквально отказались обновлять систему и соответственно замедлять свои ПК в основном незначительными обновлениями. Специалистам из компании AdDuplex удалось установить, что последнее глобальное обновление Windows 10 October Update установили только 12,4% владельцев компьютеров из 100 000 исследуемых устройств.

Конечно, этот показатель выше с показателем в декабре, когда он составлял всего 6,6 % компьютеров. По словам экспертов, чаще всего люди пользуются Windows 10 April Update, более устаревшей, но надёжной версией операционной системы. Она установлена на 80,2% компьютеров.

Windows 10 October Update действительно имеет большое количество проблем, в частности удалённые файлы пользователей. Поток плохих новостей об апдейте почти постоянных, что значительно отталкивает людей.

Таким образом, подавляющее большинство решило не идти на поводу у Microsoft. Эксперты сходятся во мнении, что компания специально ухудшает свою операционную систему и делает её более «тяжёлой» для устаревших устройств. Это всё приводит к большому числу недоработок и «багов». Конечно корпорация терпит убытки, но в конечном итоге они окупаются продажами фирменных компьютеров, которые уже начали расти на фоне «усложнений» Windows 10.