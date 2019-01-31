Nokia снова обрушится : Xiaomi выпустит смартфон с похожей функцией

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Компания Nokia в конце февраля на Всемирном Мобильном Конгрессе представит свой новый флагман Nokia 9 PureView с пятью тыловыми камерами. О своем участие представители компании заявили в Twitter, а после разослали объявления об участии.

Предполагается что в основном они покажут новый смартфон Nokia 9 PureView, который оснащен пятью камерами в виде револьвера на задней крышке смартфона.

Однако от подобных нововведений не хотят опаздывать и китайские разработчики. Так, на днях топ-менеджер Xiaomi Ван Тен Томас опубликовал фотографию с изображением разных смартфонов, на маркировке одного из них видна надпись Shot on Mi AI Penta cam. Многие его подписчики расценили эту маркировку, как Pentacam, то есть пять камер. Еще эту тему подогрел тот факт что через некоторое время пост топ-менеждера был удален. В результате экспертам остается гадать будет ли от компании Xiaomi новый смартфон с пятью камерами или нет.

При этом менеджерам китайской компании не стоит переживать за свою прибыль, только за прошлый год поставки и продажи смартфонов от Xiaomi выросли на 30%. Видимо в этом году Xiaomi планирует продолжить высокий рост. При этом продажи лидеров рынка Apple и Samsung упали на несколько процентов. Однако более 20% рынка все еще занимает Samsung и остается лидером на нем, вторую строчку занимает Apple, а третью и четвертую Huawei и Xiaomi, соответственно. Если приплюсовать их доли рынка то получится, что китайские смартфоны заняли более 23,5% всего рынка смартфонов.

Согласно исследованию сингапурских специалистов остальные бренды в 2018 году показали падение продаж до 23% по сравнению с предыдущем годом.

Можно предположить, что для Nokia новый флагман мог стать спасательным жилетом, однако этого может не произойти, потому что китайский смартфон не уступает Nokia по качеству и сильного обгоняет его цене.