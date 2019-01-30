В продажу вышел новый бюджетный российский смартфон INOI с вырезом

Сегодня, 15:06

Компания INOI начала продажи первого российского смартфона с вырезом, который стоит 5990 рублей.

Модель INOI 5X Lite работают на базе Android 8 Go, которая оптимизирована специально для бюджетных устройств. Телефон имеет дисплей 5,5 дюймов и покрыт он 2,5 D стеклом. Его отличием от всех остальных бюджетных моделей является вырез или «воротничок» как у iPhone. Телефон обладает довольно не плохой несъёмной батареей на 2850 мАч.

Телефон вышел в четырёх цветах: сером, чёрном, розовом и красном. Единственным минусом его является то, что он не поддерживает сети четвёртого поколения. Но этот недостаток можно простить, если обратить внимание на многочисленные достоинства модели.

Компания INOI пообещала своим пользователям, что организует поддержку в около 190 сервисных центрах. Так же было разработано специальное приложение, которое позволяет взаимодействовать с другими пользователями и со службой поддержки. Там собрана вся информация о гаджете, часто задаваемые вопросы и адреса ближайших сервисных центров.