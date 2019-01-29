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Производители чипсетов для смартфонов Huawei, Intel, MediaTek, Qualcomm и Samsung уже продемонстрировали свои модемы 5G, которые станут новинкой и прорывом уже в 2019 году, а не через 4-5 лет, как планировали ранее.

Mobile World Congress (MWC) 2019 в Барселоне, Испания, в конце февраля раскроет главную интригу начала года в мире новинок по гаджетам. Однако, уже сегодня аналитики назвали список ТОП самых ожидаемых 5G смартфонов на Mobile World Congress 2019. Производители чипсетов для смартфонов Huawei, Intel, MediaTek, Qualcomm и Samsung уже продемонстрировали свои модемы 5G, и мы ожидаем, что производители устройств будут использовать по крайней мере несколько из этих решений в ближайшие несколько месяцев. Возможности очередного флагманского телефона от LG южнокорейский бренд опубликовал в пресс-релизе на прошлой неделе. Позже XDA-разработчики опубликовали ранний набор изображений, которые демонстрируют LG G8 ThinQ.

По данным компании, LG G8 ThinQ будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 855, батареей емкостью 4000 мАч и огромной паровой камерой для более быстрого рассеивания тепла. Компания также сообщила, что 5G-версия телефона будет продаваться на рынках, где 5G будет запущен в этом году. LG ведет переговоры с сетевыми операторами в Европе, Корее и Северной Америке. Сообщается, что LG G8 ThinQ может иметь встроенную систему жестовой навигации. Просочившиеся изображения продемонстрировали устройство LG с двойной камерой со светодиодной вспышкой и считывателем отпечатков пальцев сзади, экран без рамки спереди с обычной выемкой, скрывающей фронтальную камеру, и специальную кнопку для цифровых голосовых помощников, таких как Google Assistant. Он также будет оснащен разъемом для наушников 3,5 мм и портом USB Type-C внизу. Huawei недавно провела предварительный брифинг MWC и представила свой первый модем 5G, Balong 5000, и отметила, что телефоны, оснащенные Kirin 980 и Balong 5000, будут оснащены подключением 5G.

На пресс-брифинге компании также было упомянуто, что Huawei запустит свой первый 5G и складной экран телефона на MWC 2019. Как и Huawei, его материнская компания, Honor выпустит телефон 5G в 2019 году. Джордж Чжао, президент Honor, заявил, что его компания будет первой, кто запустит 5G-телефон на рынке. Если компания должна предоставить эти претензии, Honor придется представить телефон на MWC 2019 или даже раньше. Мало что известно о первом 5G телефоне компании, но он должен быть оснащен новейшим кремнием Huawei, Kirin 980 и, конечно же, модемом Balong 5000 5G. OPPO, как сообщается, продемонстрирует свой новый флагманский смартфон на MWC 2019 и что он будет оснащен 10-кратной гибридной оптической камерой в стиле перископа.

Это вполне может быть прототип смартфона, так как компания продемонстрировала телефон с 5-кратным оптическим зумом на MWC 2017, и он никогда не был выпущен. OPPO, однако, упомянул об этом Global Times, что он выпустит смартфон 5G в первой половине 2019 года. Если он стремится добиться успеха в своей претензии на успех, ему придется по крайней мере продемонстрировать свой первый смартфон 5G на MWC 2019. Samsung определенно выпустит как минимум три варианта Galaxy S10 - Galaxy S10 E, Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus - на Mobile World Congress в следующем месяце.

Все три телефона будут выпущены в двух вариантах, один с чипсетом Snapdragon 855 (для североамериканского и китайского рынка), а другой с собственным чипсетом Exynos 9820 от Samsung. Сообщается, что Galaxy S10 E и Galaxy S10 продолжат поддерживать сети 4G LTE, но появится вариант Galaxy S10 Plus, который дебютирует в линейке смартфонов Samsung с подключением 5G.

Сообщается, что даже Apple, Lenovo, Motorola, Nokia, OnePlus и Vivo могут перейти на 5G, но либо во второй половине этого года, либо в начале следующего года.

Apple выпустит iPhone 5G только во второй половине 2020 года, так как она не смогла приобрести модемы 5G от Qualcomm из-за своей юридической ссоры с чипмейкером по поводу якобы несправедливых роялти.

Таким образом, iPhone сможет выпустить только 5G iPhone, используя 5G модем Intel, который будет готов только в следующем году.

Что касается России, то пилотные зоны сети 5G появятся в конце 2019 года. Минкомсвязь России планирует разместить первые пилотные зоны сети связи стандарта пятого поколения в конце 2019 года. Для сетей 5G уже выделена радиочастота для тестирования.