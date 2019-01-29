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Игра разработана специально для ИИ с целью оценки его способностей.

Корпорация, занимающаяся разработкой компьютерных игр, сделала заявление, что собирается выпустить игру для ИИ, об этом пишется в издании «The verge». Название игры уже известно это Obstacle Tower и она является своего рода программой для оценивания возможностей искусственного интеллекта. Компания Unity анонсировала игру для искусственного интеллекта, чтобы изучить, как именно он справится с прохождением 100 уровней, которые изменяются постоянно.

Вице-президент Unity Дэнни Ланге сказал, что компания хотела создать, что-то над чем исследователям было бы интересно работать и что заставило бы ИИ выйти на свои пиковые возможности. Игра заставит ИИ проходить головоломки, в поисках ключей избегая своеобразных ловушек. И всё это будет становиться сложней с каждым уровнем. Компания утверждает, что до 31 марта будет доступно всего лишь 25 уровней, а уже после 15 апреля вся игра будет доступна.