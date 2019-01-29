Huawei Honor Magic 3: полноэкранная конструкция, фронтальная двойная камера, новый дизайн

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Компания Huawei собирается представить свои новинки на выставке MWC2019.

Ожидается ряд флагманских продуктов. Первый - новая серия Huawei P30. Также ожидается флагманский телефон Huawei Honor Magic 3.

Huawei Honor Magic 3 представит новую концепцию дизайна. В передней части телефона применена выдвижная камера, в новом телефоне используется полноэкранная конструкция.

Соотношение сторон не изменилось. Передняя рамка нового телефона примерно той же ширины. Huawei Honor Magic 3 имеет двойную фронтальную камеру, которую можно поднимать и опускать.

В задней части виден стеклянный корпус, три камеры сзади по-прежнему расположены вертикально, в левом верхнем углу. Задняя часть практически не изменилась, но фронтальное изменение очень велико.

Huawei Honor Magic 3 будет использовать собственный процессор верхнего уровня. Это широко используемый в этом году процессор Kirin 980, но есть некоторые отличия: Huawei Honor Magic 3 будет поддерживать сети 5G.

Комбинации памяти будут начинаться с 6 ГБ + 128 ГБ, также будет версия 8 ГБ + 256 ГБ.

Huawei Honor Magic 3 будет оснащен задней 48-мегапиксельной камерой, а также 20-мегапиксельной и 8-мегапиксельной камерами. Основная камера поддерживает оптическую стабилизацию изображения. Впереди устройство Huawei Honor Magic 3 оснащено двумя камерами: 20-мегапиксельной и 8-мегапиксельной комбинацией.

Huawei Honor Magic 3 будет поддерживать распознавание лиц и распознавание отпечатков пальцев в автономном режиме.

Новый Huawei Honor Magic 3 появится во второй половине этого года. Ориентируясь на предыдущие сроки выпуска, он должен быть представлен с ноября по декабрь 2019 года. Официально он будет запущен в 2020 году. Срок кажется довольно долгим, но это нормальный цикл разработки мобильного телефона.

Huawei Honor Magic 3 позиционируется как флагман высокого класса. Стартовая цена нового Huawei Glory Magic 3 должна составить $590.