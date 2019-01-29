Скоро появится глобальная версия Vivo X25 с 48-мегапиксельной задней камерой

Сегодня, 13:20

В конце февраля 2019 года Vivo представит в Индии новый ген серии V15, оснащенный 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Глобальная версия этого телефона выйдет под именем Vivo X25.

В Сети утверждают, что у него будет моторизованная селфи-камера, тройная камера заднего вида и технология разблокировки отпечатков пальцев на экране. Топ-версия имеет 12 ГБ оперативной памяти.

91Mobile сообщает, что Vivo V15 и V15 Pro (он же Vivo X25) станут продуктами среднего класса. Передняя камера будет иметь моторизованную конструкцию, как у Vivo NEX. Кроме того, в соответствии с обычной практикой, серия V на зарубежных рынках будет выпущена под названием Vivo X.

В телефоне будет использоваться тройная вертикально ориентированная конструкция камеры и сохранится 3,5-мм разъем для наушников. В нижней части корпуса расположены динамик и порт зарядки.

Согласно информации, представленнй GF Securities (Гонконг), серия Vivo X этого года впервые оснащена тройной комбинацией камер - 48MP + 13MP + 8MP, это должен быть параметр спецификации серии Vivo X25.

Новые смартфоны Vivo по-прежнему будут оснащены технологией распознавания отпечатков пальцев на экране, но могут иметь широкоэкранную технологию отпечатков пальцев, такую ​​как Xiaomi и OPPO.

Vivo X25 будет предлагать 10 ГБ или 12 ГБ ОЗУ. Глобальная версия будет выпущена в середине-конце февраля.