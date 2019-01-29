Отечественные антивирусы будут установлены на гаджеты Apple продаваемые в России

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Федеральный антимонопольный комитет принял создал законопроект, согласно которому на софт, который продается в РФ, необходимо устанавливать только отечественные антивирусные программы. Такие меры обезопасят российских пользователей от внешнего влияния.

В России могут обязать руководство компании Apple устанавливать только российские антивирусные программы на все устройства. Которые будут проданы в нашей стране. Такое решение принято на заседании ФАС и поддержано правительством страны, соответствующий законопроект направлен в Государственную думу и вступит в силу после принятия депутатами.

Предполагается, что такие изменения вступят в силу уже в апреле 2019 года. В связи с такими нововведения сообщается, что пользователи на своих мобильных устройствах смогут самостоятельно предустанавливать антивирусное программное обеспечение, картографические сервисы и браузеры. Производители смартфонов должны обеспечить покупателей такой возможностью.

Новшество также коснется продукции компании Apple, которая не устанавливает на свои устройства антивирусные программы. Хотя некоторые эксперты уверенны, что Apple может предпринять шаги для блокировки навязанных приложений.

Такие действия предпринимаются с целью безопасности российских пользователей от внешнего воздействия и контроля. правда в компании Apple пока не прокомментировали такие условия для своей работы на территории России.