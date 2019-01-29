Эксперты сравнили смартфоны Nokia 2V и Motorola Moto E5 Play и определили лучший из них

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Анализ смартфонов на основе дизайна и технических характеристик показал, какой из них приобрести выгоднее.

Оба телефона являются бюджетными, но это не отражается на их качестве. Эксперты сравнили Nokia 2V и Motorola Moto E5 Play и определили лучший из них.

1. Каждый из смартфонов имеет высокую производительность, но у Nokia 2V более мощный аккумулятор.

2. Nokia 2V работает под управлением версии Android Go, которая оптимизирована и имеет «облегченные» приложения.

3. Преимущество E5 Play заключается в оперативной памяти: в нем 16 ГБ, а в модели Nokia всего лишь 2 ГБ.

4. Память обоих смартфонов можно расширить с помощью карты MicroSD.

5. Moto E5 Play имеет сканер отпечатков пальцев, а другая модель не оснащена этим инструментом.

6. При солнечном свете дисплей E5 Play трудно рассмотреть, у Nokia 2V также возникают проблемы с яркостью.

7. Камера у двух моделей идентична: 8-мегапикселей обычная и 5-мегапикселей фронтальная.

8. По дополнительным функциям Moto E5 Play превосходит Nokia.

Эксперты пришли к выводу, что телефоны не имеют колоссальных отличий, поэтому оба являются хорошей покупкой. Ценовая политика телефонов совпадает – около 100 долларов. Это базовые смартфоны со стандартным набором функций.



