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Серьёзная неисправность в системе безопасности Apple и его сервиса.

Компания временно отключила функцию Group FaceTime в iOS и macOS, чтобы исправить серьезную уязвимость системы безопасности. Это происходит на фоне возрастающего недовольства после обнаружения бага с подслушиванием собеседника. Ошибка в функции видеовызова Apple FaceTime позволила кому-либо позвонить на телефон или Mac и прослушать, прежде чем другой абонент ответит. Недостаток заключается в том, что звонящий добавляет себя в группу до того, как абонент поднимает трубку, заставляя FaceTime думать, что это активный вызов. Таким образом, приложение начинает передачу звука звонящему.

Главный конкурент Apple, Google, ликует в свете этого происшествия. Это серьёзный удар по репутации, что непременно скажется не только на престиже, но и на продажах продуктов компании.

Apple теперь отключает функцию FaceTime на сервере, и в отчетах утверждается, что это исправило уязвимость для большинства людей. Некоторые все еще могут наблюдать этот баг. Apple все еще находится в процессе отключения функции от других своих серверов. Компания также планирует исправить это и на стороне клиента с помощью обновления программного обеспечения, которое должно выйти в течении недели.

Проблема существовала целых три месяца с момента выхода iOS 12.1. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо опубликовал предупреждение для потребителей, чтобы предупредить жителей своего города об ошибке безопасности FaceTime: «Ошибка FaceTime - вопиющее нарушение конфиденциальности, которое ставит жителей Нью-Йорка под угрозу», - говорит губернатор Куомо. «В свете этой ошибки я советую жителям Нью-Йорка отключить приложение FaceTime до тех пор, пока не будет выпущено обновление, и я призываю Apple исправить ошибку без промедления».