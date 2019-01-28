Google в очередной раз опозорилась – Превосходство камеры Pixel 3 над iPhone Xs оказалось очередным фейком

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Сделанные на «пиксельфон» снимки были обработаны фоторедакторами и компьютерной графикой. Предметы на двух «одинаковых» фото имеют разную длину, форму и свечение. В это же время компания специально ухудшила качество изображения «десяточки».

Американская корпорация Google славится не только своими достижениями, но и провалами, и, в частности, в сфере смартфоностроения. В компании из года в год стараются сделать достойное устройство, но каждый раз скрывается огромный уровень брака и лжи Google об очередном поколении Pixel. Так, недавно в корпорации решили в очередной раз «превзойти» iPhone и Apple, но как оказалось, только на словах. Эксперты разоблачили рекламную ложь. Превосходство камеры Pixel 3 над iPhone Xs оказалось очередным фейком.

В Google уже давно стараются высмеять Apple, но на самом деле, компания только «подражает» яблочникам. К примеру, на презентации смартфона Pixel компания всячески высмеивала отказ от разъёма для наушников в iPhone. Старались в Google принизить и камеру конкурента. В Pixel она действительно хорошая, но не настолько, как «рисует» компания.

Для сравнений двух флагманов Google брала фирменную функцию Night Sight, которая осветляет фотографии, сделанные в условиях плохой освещённости. При первой «атаки» на Apple корпорация показала два снимка, один из которых якобы сделан на Pixel 3, а другой на iPhone Xs. Конечно же первый побеждал, но как оказалось позже, для победы Google ухудшила качество «десятки» и улучшило свой снимок с помощью фоторедактора, чем самым в очередной раз опозорилась.

Вчера вице-президент Google по вопросам маркетинга выложил в Twitter очередной коллаж, сравнивая камеры Pixel 3 и iPhone Xs, и здесь «пиксельфон» снова выиграл. Однако, эксперты в очередной раз разоблачили ложь компании.

Twitter вице-президента просто «взорвался» от недовольства. Специалисты сошлись во мнении, что iPhone позволяет настроить изображение, но в это же время Pixel 3 обладает перенасыщенностью экспозиции. Кроме того, Google снова отредактировали фотографию, сделанную якобы на свой телефон. Эксперты наши очевидное несоответствие предметов на снимках: в случае с Pixel лампы на заднем фоне имели другую форму, длину и разное свечение. Это говорит не просто о профессиональной обработке снимка, но и о вообще компьютерной графике.

Таким образом, специалисты уверены, что Google просто скачали «стоковое» фото, сделанное на профессиональный фотоаппарат, отредактировали его и опубликовали под видом своего. В это же время ради пиара компания просто ухудшила качество снимков iPhone Xs, ведь независимые тесты показывают другой результат.