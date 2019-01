Снимки лучше, чем у iPhone: Google новой функцией камеры завоевывает кошельки покупателей

Компания Google объявило о запуске нового режима ночной съемки.

Несмотря на то, что в Apple работают более 1000 инженеров и исследователей, которые сосредоточены исключительно на улучшении качества фотографий, безусловно, прогресс других кампаний может иметь порой более внушительно значение. В частности, Google в последние годы прошел большой путь, и ярким примером этого стала функция ночной съемки («Night Sight»), выпущенный компанией в ноябре прошлого года.

Ночная съемка компании использует передовые программные технологии, такие как машинное обучение, что позволяет владельцам программы Pixel делать невероятно качественные фотографии в особенно слабом освещении. Эта функция была названа многими «волшебной», и с этой оценкой трудно поспорить, учитывая некоторые сравнения телефонов Pixel с функцией ночной съемки по сравнению с линейкой iPhone 2018 от Apple. В скором времени кошельки покупателей, ориентированных на хорошую камеру, могут завоевать более рациональные вложения.

Night Sight on Google Pixel3 -- pretty much speaks for itself 💥 #teampixel pic.twitter.com/ao0Yi2W2Sq