В российские школы внедрили систему распознавания лиц

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Система распознает пришедших по биометрическим данным, а личная карточка в базе данных содержит основные данные и фотографию всех сотрудников и учеников.

В некоторые российские школы в «пилотном» режиме внедрили систему распознавания лиц. Данная автоматизированная система сканирует всех пришедших, и выводит на экран службе охраны заведения информацию о человеке на основе биометрических данных. На каждого учащегося и работника заведения составлена личная карточка, которая содержит фамилию, имя, отчество, класс ученика или должность сотрудника школы и его фотографию. Основная цель установки данной системы – обеспечить безопасность в школе. Так, если лицо пришедшего не опознается, то срабатывает сигнализация, а турникет не пропускает незнакомцев.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева отметила, что существует большое количество различных охранных систем, однако лишь видеоидентификация является одновременно надежной и дешевой. Интересно, что данная самообучающаяся система «натренирована» распознавать по основным чертам внешности, а потому способна идентифицировать человека в любом виде, приди он в шапке, или с новой прической. Система распознавания лиц - это не только пропускная система, но и система учета, с помощью которой можно точно число находящихся в данный момент в здании лиц, что очень важно, например, при чрезвычайном положении. И это не просто общая цифра - система позволяет узнать всех поименно.

Систем видеоидентификации пока используется в тестовом режиме в одной школе в Перми и Нижнем Новгороде, и в десяти школах Москвы. Если испытания пройдут успешно, то со второго полугодия текущего года данную систему планируют внедрить во всех школах страны. Достоинство данной системы еще и в том, что она позволит волнующимся родителям контролировать перемещения своих детей: данные об учениках, их приходе в школу и уходе, когда вышел из нее, бегает ли на переменах на улицу и прогуливает ли уроки из заведения будут отражаться на специальном портале.