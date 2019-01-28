Intel выпустит новый смартфон с гибким экраном

Сегодня, 16:39

Компания Intel поделилась с пользователями информацией, по поводу нового запатентованного смартфона. Телефон будет складываться втрое и превращаться в призму.

Смартфон будет обладать большим гибким экраном, а в разложенном состоянии он будет похож на планшет. Новинку будет немного толще, чем у конкурента, ну это и ожидаемо, так как складывать её можно будет не только на две части, как у подобных моделей Samsung, а втрое и он будет напоминать призму.

Когда устройство будет сложено, это будет обычный смартфон, которым можно управлять одной рукой. Телефон будет работать на базе операционной системы Windows. А из-за многофункциональности, предполагается, что устройство будет иметь сильный аккумулятор.

Ещё одной отличительной чертой смартфона будет поддержка стилуса. Который будет хранить в сгибах телефона.Дата выхода телефона не была заявлена, потому что пока не понятно сможет ли Intel реализовать свои планы ил нет, но задумка однозначно хорошая.