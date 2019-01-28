Популярный плеер Windows Media Player уходит в прошлое на Windows 7

Сегодня, 15:04

Windows 7 приближается к концу срока действия.

Похоже, что Microsoft начинает лишать некоторых возможностей устаревшую операционную систему, и теперь она удалила ключевую функцию из популярного плеера Windows Media Player в 7 версии операционной системы.

Согласно документу поддержки, который Microsoft незаметно обновил несколько дней назад, в проигрывателе теперь не будут отображаться название трека, исполнитель, альбом и другая информация. Это изменение также влияет на приложение Windows Media Center в Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1.

Исходя из этого, следует сделать вывод, что компания намерено урезает возможности программы, чтобы она ушла в прошлое, и это начали замечать пользователи.

Всё это связано с тем, что компания перестанет поддерживать Windows 7 уже с 14 января 2020 года и Windows Media Player перестанет работать как ранее. Однако Microsoft пояснила, что это изменение не повлияет ни на одну из функций воспроизведения файлов, таких как воспроизведение, поток мультимедиа и другие основные функции. Тем не менее, это намёк на то, что стоит подумать об обновлении до Windows 10.