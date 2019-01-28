Компьютеры больше не нужны – Полноценную Windows 10 уже запустили на смартфоне

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Немецкие специалисты запустили систему на Lumia 950 в режиме планшета. В ролике показана работа системы, фирменных приложений Microsoft и установка сторонних программ, вроде Winamp.

Операционная система Windows 10 является самой популярной в мире. Однако, современные технологии достигли такого уровня, что сейчас многие планшеты и смартфоны намного мощнее целого ряда полноценных компьютеров. Мощности процессоров мобильных устройств попросту не используются на полную мощность, поэтому появилась идея переноса полноценных операционных систем на смартфоны.

Таким образом, немецкие специалисты уже запустили на обычном смартфоне полноценную Windows 10. Для тестов использовались устройства Lumia 950 и 950 XL. Эксперты опубликовали ролик, демонстрирующий работу полноценной системы на ARM-процессорах, запуск приложений, работу с фирменными программами от Microsoft, а также установку сторонних программ вроде Winamp.

На удивление оказалось, что полноценная операционная система Windows 10 оказалась полностью пригодной для использования. Для удобства был включён режим планшета, а пользовательский интерфейс не плохо работал с вертикальной ориентацией.

Теоретически и практически ничего не мешает какой-нибудь небольшой компании начать выпускать Windows 10 для смартфонов и планшетов на процессорах с ARM-архитектурой. В таком случае, большинству людей компьютеры просто были бы больше не нужны, ведь мобильное устройство можно подключать к клавиатуре, мыши и большому монитору. Это обеспечивает мобильность и возможность работы, к примеру, в поездках.

Как бы то ни было, в самой корпорации Microsoft также работают в этом направлении. Ожидается, что в ближайшие пару лет мир увидит систему Windows 10, работающую на любом «умном» устройстве. Также не исключается создание станций, с помощью которых смартфон будет превращаться в полноценный компьютер. Такую идею уже демонстрировали в Samsung, но вот с самой популярной ОС Windows может изменится буквально вся индустрия.