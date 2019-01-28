Samsung выпустит экологичную упаковку для своих гаджетов

Сегодня, 11:25

Пластиковая упаковка вскоре исчезнет в компании Samsung. Такое решение принято для сбережения окружающей среды.

Во всем мире идет компания по сохранению существующих ресурсов планеты и резкому снижению уровня ее загрязнения. В компании Samsung было принято решение, что они также должны подключиться к такой тенденции и убрать пластиковую упаковку.

Сообщается, что предпочтение отдается теперь бумаге, переработанному пластику и биопластику. Примечательно, что все устройства, которые произведет компания, будут уже продаваться в новой упаковке в не зависимости от их габаритов. Помимо прочего, марка Samsung собирается использовать для упаковки своих устройств только ту бумагу, которая будет сертифицирована международными экологическими организациями с 2020 года.

Известно, что для модернизации упаковки Samsung собрал специальную группу, которая будет разрабатывать дизайн, заниматься закупкой, маркетингом и контролем качества новых материалов. По заявлению главы Глобального центра удовлетворенности клиентов компании Кен Бин Чон, в Samsung стремятся перерабатывать ресурсы и сводить к минимуму загрязнение, связанное с продукцией компании. Для этого планируется использовать более экологически чистые материалы, даже если это приведет к увеличению стоимости товаров.