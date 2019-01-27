Microsoft заставит всех покупать новые компьютеры – Очередное обновление Windows 10 замедлит ПК

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Теперь система будет постоянно выделять на жёстком диске 7 гигабайт для обновлений. Для старых компьютеров это критично. Люди будут вынуждены покупать новое железо, ведь старые устройства корпорация просто приводит в негодность ради поднятия общих мировых продаж.

Операционная система Windows 10 является самой популярной на Земле. Однако, она обладает целым рядом неоднозначных функций, за что корпорация Microsoft часто становится объектом жёсткой критики. Недавно в Сеть попали данные ещё об одной из таких не совсем нужных опций без практического применения. Очередное обновление Windows 10 буквально замедлит компьютеры, «съедая» свободное место на жёстком диске.

Один из руководителей Microsoft Джесси Раджван заявил, мол в компании стараются сделать так, чтобы все компьютеры на Windows 10 могли автоматически обновляться. Для этого было решено добавить в систему специальное «зарезервированное хранилище». Часть объёма памяти жёсткого диска или SSD-накопителя будет постоянно занят, чтобы компьютер мог гарантированно получить обновление. Кроме того, его нельзя будет удалить.

Занятый объём накопителя составит 7 гигабайт. Это позволит большому количеству ПК загружать апдейты без необходимости освобождать дисковое пространство даже в случае, если его буквально нет. Всё бы ничего, но остаётся непонятным, как «зарезервированное хранилище» поможет пользователям.

У людей с современными компьютерами и так достаточно места для обновления и хранения данных. Получается, что в Microsoft решили ориентироваться на пользователей со старыми и не мощными ПК. Специалисты называют несколько дальнейших вариантов событий, в одном из которых пользователи всё равно найдут возможность выключить обновления системы.

Делая Windows 10 более сложной для старых компьютеров, Microsoft буквально заставит всех покупать новые устройства. Это может быть частью плана компании, ведь за последний год продажи ПК упали, как соответственно и продажи ОС Windows. Выделение места под обновление может критично сказаться на старых компьютерах. Это также замедлит работу подобных устройств, на которых не хватает памяти.

Эксперты уверены, что у Microsoft в планах привести устаревшие ПК в негодность и заставить людей потратиться на новые. Таким образом, каждое обновление всё больше монополизировано. Люди буквально не имеют выбора, и вынуждены играть по правилам корпорации, или же просто отказываться от Windows в пользу системы Linux и компьютеров Apple.