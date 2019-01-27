Приглашение HMD Global на MWC 2019 обещает Nokia 9 PureView и Nokia 6.2

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Приглашение HMD Global на MWC дразнит смартфоном Nokia 9 PureView и загадочным телефоном с перфорированным дисплеем.

HMD Global начала дразнить своим Nokia 9 PureView, а также неизвестным смартфоном с экраном с отверстием в Китае. Тизеры появились на Baidu (через Android Pure), и они утверждают, что новые телефоны будут официально представлены на MWC 2019 24 февраля в Барселоне, Испания.

Директор по продукту HMD Global Юхо Сарвикас уже объявил в Twitter дату запуска 24 января, но он не подтвердил окончательно, какие продукты мы увидим на этом мероприятии. Согласно циркулирующим слухам, новинками финской компании официально станут Nokia 9 PureView, имеющий пять камер на задней панели, и Nokia 6.2, который будет оснащен перфорированным экраном.

Ожидается, что смартфон Nokia 9 PureView будет оснащен пятикамерным модулем, сертифицированным Zeiss. Телефон может иметь процессор Snapdragon 845 в сочетании с оперативной памятью в 6 ГБ и встроенной памятью на 128 ГБ. Также считается, что в Nokia 9 будет установлен сканер отпечатков пальцев в 5,99-дюймовом QHD+ экране.

Второй телефон носит название Nokia 6.2. Скорее всего, это будет первый в истории телефон с перфорацией, и тизер придает ему вес. Согласно слухам, Nokia 6.2 будет оснащен 6,2-дюймовым дисплеем. Телефон может иметь процессор Qualcomm Snapdragon 632 и оперативную память 4 ГБ / 6 ГБ.

Помимо этих двух телефонов, недавняя утечка от Tiger Mobiles также предполагает, что HMD Global может также показать смартфон начального уровня с 1 ГБ оперативной памяти, называющийся Nokia 1 Plus. Утечка спецификации предполагает, что телефон станет преемником оригинального смартфона Nokia 1 Android Go.

Выставка MWC стартует в Барселоне 25 февраля и будет проходить до 28 февраля.