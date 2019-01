Vivo Apex 2019 против Meizu Zero: кто из минималистов более продвинут

Сегодня, 22:07

Инновационные минималисты Meizu Zero и Vivo Apex 2019 заставили мировое сообщество говорить о себе. Оба смартфона не имеют портов, отверстий, динамиков и механических клавиш.

Несмотря на то, что Apex 2019 по-прежнему является всего лишь концептом, мы скоро увидим на прилавках онлайн и офлайн-магазинов его точную копию, но под другим названием. Рассмотрим, чем разница между этими конкурентами с точки зрения характеристик и внешнего вида.

Дизайн

С точки зрения внешности Vivo Apex 2019 можно считать иконой стиля: цельностеклянный корпус, не имеющий переходов на металлический каркас - довольно нестандартное решение. Кроме того, у его дисплея более узкие рамки, над ним отсутствует датчик передней камеры (где он будет размещен, на сегодняшний день неясно). Основные камеры сзади разделяются на два модуля и не выступают за пределы корпуса, а светодиодная вспышка практически незаметна на глянцевом корпусе.

У Meizu Zero камеры объединены в одном выступающем модуле, кроме того, кольцевая вспышка представляет собой полноценный элемент задней панели, видимый издалека. Но в вопросе качества сборки, возможно, Meizu Zero выходит вперед. Vivo не сообщала, имеет ли их аппарат водонепроницаемость, но о Meizu Zero известно о наличии сертификата IP68, а также керамической задней панели.

Дисплеи

У обоих аппаратов это AMOLED-панели, которые оснащены встроенными сканерами отпечатков и пьезоэлектрическими преобразователями, заменяющими стереодинамики. Различаются они более узкими передними панелями и полноэкранном сканере отпечатков на Vivo Apex 2019, в то время как у Meizu Zero рамки толще сверху и снизу дисплея, и сканер, хоть и расположен под дисплеем, работает лишь в одной области.

Аппаратные средства

Vivo Apex 2019 здесь более продвинут. Новейший процессор Snapdragon, 855, конечно, обеспечит более быстрое взаимодействие с различными нагрузками и более высокую производительность. Кроме того, он имеет 12 ГБ оперативной памяти. Поскольку Meizu Zero намеревается выпустить свой аппарат раньше, он имеет более простой процессор Snapdragon 845, но его ценник, видимо, будет более доступным из-за этого.

Камеры

Зная только их разрешение, очень сложно сделать какие-либо выводы. Кроме того, отсутствие информации о фронтальной камере в Vivo Apex 2019 приводит к еще большей путанице - трудно сказать, где она будет размещена в итоге.

Аккумуляторы

Это тоже большая загадка, и Vivo, и Meizu не раскрыли емкости батарей, но здесь важен совершенно другое. Отсутствие портов заставляет производителей разными способами выходить из ситуации. У Meizu Zero имеется быстрая беспроводная зарядка Qi (18 Вт). Это, безусловно, более простое решение, но Vivo Apex 2019 имеет магнитный разъем «MagPort» на задней панели, который значительно быстрее справится с задачей, и его также можно использовать для передачи данных.

В настоящее время Meizu и Vivo демонстрируют прототипы этих двух концептуальных продуктов, а Vivo APEX 2019 в будущем превратится в производственную версию NEX.

Meizu Zero уже начал краудфандинг и будет продаваться в будущем. Что касается вопроса eSIM, то это зависит от того, когда будут выпущены карты операторами.