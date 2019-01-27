Суперслайдер Xiaomi Mi Mix 3s: Последние утечки и слухи о смартфоне с 5G

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От слайдера нового поколения Xiaomi Mi Mix 3s ожидают замечательных характеристик, но это устройство еще не представлена официально, однако можно составить информацию на основе последних утечек и слухов из различных источников.

Мы писали об ожидаемых характеристиках Xiaomi Mi Mix 3s в декабре. Однако, новые сведения говорят о новом сверхмощном железе и камере.

Модельный ряд Mix отличается флагманскими смартфонами от начала и до конца, и Xiaomi быстро продвинулась вместе с брендом. В 2018 году мы увидели два смартфона Mix, Mix 2s и Mix 3, украсившие полки, и, поскольку 7-нм Snapdragon 855 компании Qualcomm официально объявлен, преемник Mix 3 также будет выпущен довольно скоро.

Так как Mix 3s будет апгрейдом, форма и дизайн смартфона останутся такими же, как и у его предшественника. Тем не менее, это хорошая вещь, поскольку она позволит Xiaomi сосредоточиться на спецификациях гаджета и предоставить их в соответствии с огромным обновлением процессора Snapdragon 855. Этот процессор представляет собой переработанную платформу, и она позволяет производителям смартфонов загружать свои гаджеты более интенсивными компонентами, такими как камера.

Недавно был получен подробный отчет о Xiaomi Mi Mix 3s из Китая. Это подтверждает, что, хотя мы не получим никаких обновлений дизайна, смартфон, тем не менее, получит большие прорывы в сегменте фотографии и производительности.

Источник утверждает, что Mix 3s будет использовать датчик камеры Sony Exmor IMX586. Этот датчик позволит гаджету иметь разрешение задней камеры 48MP, а также оптическую стабилизацию изображения.

Так как Snapdragon 855 поддерживает один сенсор камеры с разрешением 48 мегапикселей, это звучит технически осуществимо на смартфоне 2019 года, оснащенном новейшим чипом Qualcomm.

Передняя камера Mi Mix 3s будет иметь два объектива с разрешением 20 и 8 МП. Большая новость заключается в том, что смартфон также будет иметь возможность подключения 5G, что делает его первым китайским гаджетом, сделавшим это.

Наконец, Xiaomi Mi Mix 3 будет доступен в двух конфигурациях RAM + хранилище. Это 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Все эти функции дают отличный флагманский смартфон; он будет сильным соперником для других брендов в Китае.

А китайский ландшафт смартфонов в наши дни становится довольно разнообразным.