Некоторые устройства OnePlus 6T слишком быстро разряжаются

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Некоторые пользователи флагманских устройств OnePlus 6T обратились к Reddit, выражая свое разочарование по поводу батареи своих телефонов.

Например, один из пользователей говорит, что за последние один или два дня время автономной работы его телефона сократилось вдвое. Он перепробовал всех обычных подозреваемых, включая включение фоновых ограничений для определенных приложений, очистку кэша и обновление телефона до последней сборки, предлагаемой T-Mobile; все это было безрезультатно.

Другой владелец OnePlus 6T сказал, что его время включения экрана было в диапазоне 6-7 часов. Теперь он может иметь лишь около 4 часов экранного времени, прежде чем батарея полностью разряжается.

А ведь OnePlus 6T оснащен самой большой батареей, когда-либо использовавшейся в телефоне OnePlus, емкостью 3700 мАч. Этот показатель превышает емкость аккумулятора 3300 mАч, используемого в OnePlus 6. Производитель заявляет, что его технология Fast Charge обеспечит пользователям OnePlus 6T ежедневную работу от батареи после 30 минут зарядки.

По словам одного пользователя OnePlus 6T, его телефон не только страдал от разряда батареи, но и сильно нагревался. Но он говорит, что все проблемы исчезли после выполнения сброса настроек на его телефоне.

Если вы не хотите сбрасывать настройки OnePlus 6T к заводским установкам, можете решить смириться с разрядкой батареи, пока OnePlus не выпустит обновление программного обеспечения, чтобы устранить эту ошибку.

Это может занять некоторое время, поэтому, вероятно, лучше все-таки будет сбросить OnePlus 6T и начать все заново.