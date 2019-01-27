Линейка Samsung Galaxy S10 будет иметь беспроводную реверсивную зарядку

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Многие помнят функцию Huawei Mate 20 Pro, которая позволяет использовать телефон в качестве беспроводной зарядной. Поместите другой телефон на задней панели Mate 20 Pro, и часть энергии аккумулятора последнего будет беспроводным образом передана другому телефону.

Правда, когда специалисты протестировали эту функцию, используя Mate 20 Pro для зарядки Samsung Galaxy Note 9, они обнаружили, что батарея в устройстве Samsung была заряжена всего на 1% за 10 минут. Хотя эта технология является новой и может пригодиться в дальнейшем, сейчас она мучительно медленная.

Вопрос о беспроводной обратной зарядке вызывает фотография, показывающая, что эта функция будет предлагаться в линейке Samsung Galaxy S10. Рисунок на сайте сообщества пользователей Samsung показывает кнопки на контроллере, которые нажимают посетители демонстрационного стенда Samsung для просмотра определенных видео, связанных с предстоящим Samsung Galaxy S10.

Нажатие кнопки сверху воспроизводит вводное видео о телефоне. Вторая кнопка показывает кинематографический дисплей телефона, в то время как следующая воспроизводит клип, демонстрирующий сканер отпечатков пальцев на дисплее, который можно найти в большинстве моделей Galaxy S10 (начальный уровень Galaxy S10E будет иметь боковой сканер отпечатков пальцев). Четвертая кнопка запускает видео, посвященное настройке тройной камеры, которую можно увидеть на некоторых моделях Galaxy S10, а пятая и последняя кнопка запускает видео, относящееся к функции беспроводной обратной зарядки на телефоне.

Ожидается, что новая функция будет называться Powershare, и не ожидается, что она будет быстрее, чем беспроводная обратная зарядка у Mate 20 Pro. В результате ее полезность сомнительна, и многие называют это не чем иным, как трюком.

Кроме того, существует обеспокоенность по поводу емкости батарей в линейке Galaxy S10, поскольку любое время автономной работы, добавленное к другому телефону с использованием обратной беспроводной зарядки, вычитается из батареи Galaxy S10, обеспечивающей зарядку.

По последним слухам, Galaxy S10E, Galaxy S10 и Galaxy S10+ должны быть оснащены батареями соответственно на 3100 мАч, 3500 мАч и 4100 мАч. Версия Galaxy S10 с поддержкой 5G будет иметь батарею емкостью 5000 мАч. Аккумулятор Mate 20 Pro имеет емкость 4200mAh.

Функция беспроводной обратной зарядки в линейке Galaxy S10 могла бы стать тем, что Samsung пытался продвигать в видео-тизере на мероприятии компании Unpacked , которое состоится 20 февраля. В тизере было изображение полностью заряженной батареи, которая могла намекать на способность новых телефонов заряжать устройства, поддерживающие беспроводную зарядку.