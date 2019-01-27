Эксперты назвали проблемы смартфона Palm размером с визитку

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Новое устройство от фирмы Palm имеет ряд неожиданных недостатков.

Компания Palm перезапустила выпуск свой продукции и в ноябре представила новый смартфон, размеры которого не превышают визитку или кредитную карту. Как отметили производители, это дополнительное устройство для большого основного смартфона. Поэтому Palm можно брать на отдых, прогулки или спортзал, не боясь потерять телефон, потому что Palm с ним синхронизируется.

Какие же проблемы имеет смартфон Palm:

1. Работает только с провайдером сотовой связи Verizon.

2. Синхронизация со вторым мобильным устройством опаздывает.

3. Объем памяти ограничен, поэтому устройство легко перегрузить и ухудшить его производительность.

4. Экран меньшего размера меняет внешний вид Интернет-сайтов, поэтому требуются дополнительные настройки.

5. Заголовки материалов занимают весь экран, а остальная информация просто не помещается.

6. Синхронизация с iPhone затруднительна.

Несмотря на недостатки, устройство очень легкое и имеет яркий дисплей, поэтому легко может заменить обычный смартфон ненадолго. К тому же, он стоит 350 долларов (23 тыс. рублей) и подходит для людей со средним заработком.



