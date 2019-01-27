Складной телефон Huawei: Дизайн, технические характеристики, цена, дата выпуска

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В этом году у Huawei есть два флагмана к началу 2019 года, и, похоже, у него стратегия, очень похожая на стратегию Samsung.

Накануне выставки MWC-2019 (Mobile World Congress) будут выпущены новые смартфоны Samsung Galaxy S10 и Galaxy F1, в то время как Huawei планирует официально выпустить новую серию Huawei P30, а складной телефон Huawei, по слухам, будет выпущен во время проведения MWC. Обратим внимание на новый складной телефон Huawei, чтобы узнать, как он будет выглядеть.

Новый складной телефон Huawei имеет конструктивную схему правой и левой складок. По слухам, внешний вид складного телефона Huawei аналогичен технологии Soft-Ning. Его соотношение экрана по-прежнему является основным. Дизайн Huawei отличается от Samsung и Xiaomi. С обратной стороны складной телефон Huawei имеет корпус из стеклянного материала и шарнирную конструкцию, тройную основную камеру, расположенную вертикально сзади, что очень просто.

Складной телефон Huawei будет построен с собственным высокоуровневым модемом. Он укомплектован Kirin 980 SoC и Balong 5G, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, имея также вариант 8 ГБ + 256 ГБ.

Его тройная комбинация камер - 24MP и 12MP, и все три поддерживают оптическую стабилизацию изображения. В качестве передней камеры используется одна 20-мегапиксельная камера, и эта фронтальная камера также является текущим основным стандартом. Что касается других конфигураций, то складной телефон Huawei будет поддерживать распознавание лиц, экранный сканер отпечатков пальцев и сетевые функции 5G.

Складной телефон Huawei дебютирует в феврале этого года. В настоящее время Huawei также выпустила график своего участия в MWC. Считается, что этот телефон находится недалеко от официального списка.

С точки зрения цены, складной телефон Huawei позиционируется на высоком флагманском уровне, поэтому его цена будет высокой. По слухам, стартовая цена складного телефона Huawei составит 6999 юаней (около $1038), но среди складных телефонов цена должна быть весьма конкурентоспособной.