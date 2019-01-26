Новые модели iPad могут быть выпущены в России

Сегодня, 20:19

Сообщения о том, что Apple планирует выпустить новые модели iPad в ближайшем будущем, усилились, когда в базе данных Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс) появилось несколько новых планшетов.

Это может быть обновлением прошлогодней 9,7-дюймовой модели и подтверждением слухов о возвращении iPad mini.

ЕврАзЭс охватывает несколько стран, в том числе Россию, Беларусь, Армению и другие. Появление в его базе данных информации о продуктах вынуждают взглянуть на компьютеры Apple в прошлом, последний из которых - iPad mini 2018 года.

Итак, сегодня, 26 января, появился новый список «Планшетные компьютеры торговой марки« Apple» моделей A2123, A2124, A2153, A2154, A2133 и A2152 (версия программного обеспечения iOS 12)». Вот и вся предоставленная информация.

Надо иметь в виду, это не означает, что Apple выпустит шесть совершенно разных моделей iPad 2019 года. Различные конфигурации одного и того же устройства всегда получают отдельные номера. Например, iPad Pro 12,9 дюйма с Wi-Fi и сотовой связью 2018 года имеет номер модели A1895, в то время как этот же планшет с Wi-Fi имеет модель A1876.

Может быть, 2019 iPad и iPad mini скоро поступят в продажу? Уже ходят слухи, что Apple планирует две дополнительные недорогие версии iPad.

Одной из них может быть обновление 9,7-дюймового iPad, представленного в марте прошлого года. Эта модель, ориентированная на образование, была первым планшетом, не входящим в серию iPad Pro, с поддержкой оригинального Apple Pencil. Он также дебютировал по более низкой цене, чем любой предшественник: 329 долларов. Возможно, новая версия будет поддерживать переработанный Apple Pencil 2.

Другим недорогим планшетом Apple может стать iPad mini 5, о котором недавно ходили слухи. Эти неподтвержденные сообщения многих удивили, так как этот маленький планшет не обновлялся с 2015 года.

Когда будут выпущены упомянутые ЕврАзЭс планшеты, неизвестно. Если верить слухам, они появятся в первой половине 2019 года.